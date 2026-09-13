Уснул в самолете и проснулся без денег: россиянин заявил о краже на рейсе Flydubai

13 сентября 2026, 12:43

«Аэроворы» обчищают спящих российских пассажиров на рейсах в Дубай и Стамбул

Фото: Istock / dima_sidelnikov

Российские туристы жалуются на так называемых аэроворов, которые, по их словам, обчищают спящих пассажиров прямо во время полетов в Дубай и Стамбул. Житель Казани Арнольд рассказал «Базе», что сон на борту обошелся ему более чем в 850 тысяч рублей.