Уснул в самолете и проснулся без денег: россиянин заявил о краже на рейсе Flydubai
Российские туристы жалуются на так называемых аэроворов, которые, по их словам, обчищают спящих пассажиров прямо во время полетов в Дубай и Стамбул. Житель Казани Арнольд рассказал «Базе», что сон на борту обошелся ему более чем в 850 тысяч рублей.
Мужчина летел самолетом Flydubai. Во время полета из его рюкзака, по его словам, пропали тысяча долларов, 1500 дирхамов, 30 тысяч рублей и картхолдер. О краже Арнольд узнал только после приземления — на телефон начали поступать уведомления о подозрительных операциях сразу по трем банковским картам.
Часть транзакций злоумышленникам удалось провести, однако остальные мужчина успел заблокировать. В общей сложности ущерб, по его словам, составил более 850 тысяч рублей.
На пересадке Арнольд попытался обратиться в авиакомпанию, но из-за спешки на следующий рейс смог только оставить заявку. После возвращения к ситуации подключилась полиция — мужчина подал заявление о краже.
Позже россиянин нашел в интернете других пассажиров, которые также заявили о подобных случаях. По их словам, кражи из ручной клади якобы происходят на рейсах Стамбул — Дубай и в обратном направлении. При этом злоумышленники могут пользоваться тем, что пассажиры спят во время полета и не сразу замечают пропажу вещей.
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