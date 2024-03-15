Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Грачи, зеленушки и сизые чайки начали возвращаться с зимовок в Московскую область, ранний прилёт перелётных птиц указывает на происходящее в регионе изменение климата, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Специалистами в Подмосковье уже отмечены в первые перелетные птицы, среди которых есть и грачи. При этом массовое возвращение птиц начнётся ближе к апрелю», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.В регионе начали замечать и другие виды перелётных птиц. В их числе сизые чайки и зеленушки. При этом специалисты отмечают, что некоторые птицы никуда не улетали, а зимовали на незамерзающих частях водоёмов. Пережить зиму в Подмосковье птицам помогают жители, которые их подкармливают.
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