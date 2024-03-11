Жителям Подмосковья рассказали о способах защиты питомцев от клещей

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Госветслужбы Подмосковья информируют о способах защиты питомцев от клещей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В клиниках владельцам настоятельно рекомендуют быть внимательными к своим питомцам, особенно после прогулок на улицу, потому что начинается сезон активности клещей.
Стоит отметить, что первыми признаками укуса клеща у животных являются апатия, ухудшение аппетита, повышение температуры и горячий нос. Кроме этого, симптомы начинают появляться только на вторые сутки после укуса. При обнаружении одного из симптомов следует незамедлительно обращаться к специалистам.
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«Клещи являются переносчиками одноклеточных паразитов, крайне опасных для домашних животных, в частности для собак. В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более 1000 микроскопических исследований биоматериалов собак. В 538 случаях был обнаружен возбудитель пироплазмоза. В таком случае следует быть внимательными по отношению к вашим питомцам и своевременно обращаться к ветеринарам», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
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Мира Полтева