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Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС

Градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри
12 августа 2024, 08:50
Фото: iStock/vlastas

Фото: iStock/vlastas

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что градирня ЗАЭС после ударов БПЛА Вооруженных сил Украины выгорела изнутри. Об этом информирует РИА Новости.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — рассказала Яшина.



Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Ранее руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован.

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Россиян начали обманывать через «Госуслуги» и «Госключ»
Мошенники начали использовать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
12 августа 2024, 07:50

Фото: iStock/JuYochi

Аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом информирует газета «Известия».
В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы.

Схема обмана состоит из нескольких этапов. Сначала они получают доступ к личному кабинету человека на сайте «Госуслуги». После этого загружают туда фальшивую доверенность, которая якобы даёт им право распоряжаться всеми банковскими счетами жертвы. Потом человеку приходит сообщение, что нужно подписать какой-то документ.

Затем жертве звонит человек, который представляется сотрудником органов, а после говорит, что все банковские счета были скомпрометированы, необходимо срочно подписать доверенность, чтобы защитить деньги. Испуганная жертва спешит сделать то, что ей рекомендует этот «сотрудник органов».

Потом ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и заявляет, что человек стал жертвой аферистов, которые после подписания доверенности получили доступ ко всем его счетам, поэтому средства с них нужно срочно перевести на безопасный счет.

Координатор платформы Евгения Лазарева рассказала, что люди в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, что увеличивает риск того, что аферисты добьются своей цели.

Она подчеркнула, что информация о данной мошеннической схеме была получена от людей, которых не удалось обмануть. В настоящее время мошенники активно проверяют новый метод на пенсионерах и людях среднего возраста, сказала Лазарева.

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ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии
«‎Известия»: УФСИН Мордовии проверит информацию о якобы «‎банкете» в колонии
12 августа 2024, 07:09

Фото: iStock/OlFedv

Лидеры этнических группировок и наркоторговцы организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. УФСИН РФ проведет проверку информации об этом, пишут «‎Известия».
Ранее издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. Около сорока человек собрались в одном помещении за столом, где были шашлыки, фрукты, пицца и напитки. Торжество проходило 20 июля. Один из сотрудников уголовно-исполнительной системы праздновал свой день рождения.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — отмечается в материале.

Пресс-служба также рассказала газете, что заключенные могут заказывать и покупать готовую еду в магазине при учреждении. Это делается за счет денег, заработанных на производстве или переведенных на их личные счета родственниками.

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Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова
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#шашлыки
#счёт
#служба
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ТАСС: бывший зам Шойгу Булгаков заранее знал о проверке в его отношении
12 августа 2024, 05:28

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Генерал армии Дмитрий Булгаков был допрошен перед задержанием в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при поставке оборудования в Военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. О процессе предъявления обвинения бывшему помощнику Сергея Шойгу в качестве фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу», – пояснил собеседник агентству.

Уголовное дело в отношении Булгакова было возбуждено 7 августа. Генерал не признал свою вину и заявил, что контракт был подписан уже после его увольнения из Министерства обороны. Ущерб по делу оценивается в 50 миллионов рублей.

Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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#уголовное дело
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Экс-глава самарского Росимущества Кинжабаев арстован за превышение полномочий
12 августа 2024, 03:53

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Бывший руководитель Самарского территориального управления Росиммущества Айвар Кинжабаев арестован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, следователи считают, что чиновник незаконно продал 15 тысяч гектаров федеральной земли. Земля досталась коммерческой организации с иностранными собственниками. Депутат подчеркнул, что сельскохозяйственные земли не могут быть отчуждены в пользу иностранцев.

Часть незаконно проданных земель находилась на особо охраняемых природных территориях. Кинжабаеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («превышение должностных полномочий»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего мэра Астрахани Олега Полмордвинова. Ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

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#обвинение
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Силин день 12 августа: чего нельзя делать, чтобы проблемы не копились целый год
12 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/dimid_86

12 августа верующие вспоминают Силу и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла. В народе — Силуан и Сила, Силин день.
В этот день существуют определённые запреты и рекомендации. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».

Силин день — история


Согласно преданию, апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С Павлом последовал Сила, который помогал ему во всех начинаниях. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы.

За свою жизнь Сила и Силуан совершили множество добрых дел и знамений. Существует теория, что это один и тот же человек. По другой версии Силуан был учеником апостола Павла. В дальнейшем он стал епископом Солунским.

Что можно делать 12 августа 2024


Святых Силуана и Силу во все времена считали покровителями пасечников, поэтому им принято молиться о хорошем урожае мёда, поскольку 14 августа настанет Медовый Спас.

Также в старину верили, что в Силин день у людей прибавляется сила. Святым молились о даровании крепкого здоровья. 12 августа также полагается провести в труде и полезных заботах.

Фото: iStock/interstid

В этот день наши предки ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники, которые сушили отдельно от остальных. Поверье гласит, что их использование избавляло от многих болезней, разных порч и придавало новых сил. Те, кто страдает от боли в ногах, могли облегчить свои страдания – сорвать три листа лопуха с трех разных кустов и приложить к больным конечностям.

Что нельзя делать 12 августа 2024


В этот день, 12 августа, существуют свои запреты. Например, не разрешатся переедать, иначе можно столкнуться с голодом впоследствии и с финансовыми трудностями. Не стоит стричь или подпиливать ногти, а то можно поранить себя плюс лишиться удачи и здоровья. Процедуры красоты также лучше перенести.

Дом для 124 переселенцев в Орехово-Зуево поставили на кадастр
Дом для 124 переселенцев в Орехово-Зуево поставили на кадастр

Не следует покупать землю для пересадки комнатных растений: они рискуют пропасть в ней. Нельзя лениться, проводить день в безделии — проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком. Желательно использовать ту силу, которую дарит этот день, во благо, для осуществления благих помыслов. Не стоит жадничать, завидовать и отказывать в помощи нуждающимся.

Приметы на погоду 12 августа 2024


Существуют и погодные приметы на 12 августа. Ненастный и ветреный день предвещает затяжные дожди. А прохладная и пасмурная погода – сухие дни без всяких осадков.

Фото: iStock/Dariusz Banaszuk

Если 12 августа пойдет мелкий дождь, в ближайшие дни тоже ожидается дождливая погода. Если день выдался тёплый и солнечный, то удастся собрать хороший урожай грибов.

Именинники 12 августа


Именины 12 августа отмечают: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.


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#дожди
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Telegram могут заблокировать в Турции по одной причине
Sabah: В Турции могут заблокировать Telegram за каналы по продаже наркотиков
11 августа 2024, 21:33

Фото: istockphoto/KleverLeveL

За каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции, сообщает издание Sabah, ссылаясь на источники во власти. Ранее в Турции заблокировали еще одну соцсеть, запрещенную и в России, однако позже доступ к ней был восстановлен турецкой стороной.
«Telegram, широко распространённое в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото». Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией», — сказано в материале.

По информации журналистов, Telegram получил более тысячи просьб о закрытии подобных каналов от турецкого управления информационно-коммуникационных технологий (BTK), однако на просьбы там никак не отреагировали. Турция замыкает десятку стран, где чаще всего пользуются мессенджером Telegram. Активных юзеров из Турции насчитывается около восьми миллионов. Во всем мире Telegram используют один миллиард юзеров.

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В Подмосковье готовятся принять еще сотни детей-сирот из Курской области

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#турция
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#наркотики
#криминал
#новости
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В Подмосковье готовятся принять еще сотни детей-сирот из Курской области
В Подмосковье готовятся принять еще 300 человек из Курской области
11 августа 2024, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Подмосковье готовится принять более 300 человек, в том числе сирот и паллиативных детей, которые едут в регион из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Несовершеннолетних сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.

Прежде в Подмосковье уже доставили 424 человека. Об этом распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Прибывших детей и их представителей разместили в ПВР. Такие пункты организованы в детских лагерях.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области


Уже находящихся в Подмосковье детей навестили Андрей Воробьёв и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Егорьевский Добрый дом уже принял 48 инвалидов. 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Также ожидается прибытие 196 матерей с детьми. Их разместят в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области


Ряд российских регионов выступил с заявлением о готовности помочь курянам. В Подмосковье для этой цели запущена горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие из Курской области и их родственники: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: 7 (800) 550-50-30.

Кроме содействия в размещении граждан, Подмосковье также направило в Курскую область ряд специалистов (травматологов, реаниматологов, хирургов) и медицинское оборудование, чтобы оказать помощь коллегам-врачам.

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Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца на Олимпиаде
Тренер узбекских боксеров Киличев перенес остановку сердца на Олимпиаде-2024
11 августа 2024, 17:57

Фото: iStock/Stock photo and footage

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время Игр-2024. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что инцидент произошел во время празднования золотой медали подопечного Киличева Хасанбоя Дусматова. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне.

На помощь ему пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Тренеру провели сердечно-легочную реанимацию.

После этого Киличева передали медикам. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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Скончалась звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова
На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в «Сватах» Людмила Шестакова
11 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Об этом проинформировал Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что Шестакова ушла из жизни внезапно. Причины ее смерти не называются.

С 1979 года Людмила Шестакова служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Актриса снималась в сериале «Сваты», «Давай найдем друг друга», «Жених» и иных проектах.

Ранее сообщалось, что российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался в возрасте тридцати трех лет. Шивырев трудился в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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