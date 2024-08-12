Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС

Фото: iStock/vlastas
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что градирня ЗАЭС после ударов БПЛА Вооруженных сил Украины выгорела изнутри. Об этом информирует РИА Новости.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Ранее руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован.
Читайте также:
Стало известно о мобилизации в России
Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
«Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — рассказала Яшина.
Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Ранее руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован.
Читайте также:
Стало известно о мобилизации в России
Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова