График движения на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится до 21 октября

У жителя Орехово-Зуева, долгое время не выделявшего средств на содержание двух своих дочерей и накопившего долг по алиментам в размере 650 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку, после этого деньги на детей у отца сразу нашлись, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.