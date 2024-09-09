График движения на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится до 21 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Расписание электричек Казанского направления, а также график движения на МЦД-3 изменится с 14 сентября до 21 октября в связи с капитальным ремонтом пути на участке между станциями Москва-Пассажирская-Казанская и Перово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться с 00:30 14 сентября до 00:30 16 сентября и в то же время с 21 по 22 и с 28 по 29 сентября, а также с 5 по 7, с 12 по 14 и с 19 по 21 октября. Дорожники удалят старую рельсошпальную решётку, уложат новую, очистят и подсыпят щебёночный балласт и проведут выправку пути», — говорится в сообщении.Во время работ у части поездов изменится время отправления и прибытия, у некоторых будет уменьшено число остановок на маршруте и укорочен сам маршрут, ряд электричек отменят. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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