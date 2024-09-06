Общественный транспорт Подмосковья начали готовить к зиме

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Подготовка общественного транспорта к зимнему сезону стартовала в Московской области, через руки специалистов пройдут свыше 8,5 тыс. автобусов и 350 электричек, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сезонная подготовка общественного транспорта в Подмосковье проводится два раза в год — осенью и весной. В рамках профилактических мероприятий проверяются все системы и оборудование, обеспечивающие безопасность пассажиров. Наша главная задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе», — подчеркнул глава областного Минтранса Алексей Гержик.В ходе подготовки к зиме в автобусах заменят все технические жидкости, вместо летних шин поставят зимние, проверят функционирование электрооборудования и герметичность всех систем. А также проведут ревизию всех производственных баз и закупят запчасти и расходные материалы.
В электричках проверят работу вентиляции и климатических установок, состояние уплотнителей на дверях и окнах вагонов, исправность электрооборудования и системы обогрева лобовых стёкол. Проверяются также рельсы и контактная сеть электроснабжения.
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Лев Каштанов