Общественный транспорт Подмосковья начали готовить к зиме

Некоторые собаководы, гуляя с собакой, заходят вместе с ней в магазин, чтобы купить продукты домой или взять что-то с собой на прогулку. Кто-то оставляет питомца ждать на улице, другие предпочитают заходить в магазин вместе с собакой.