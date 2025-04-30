«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды

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Впереди теплые деньки, а это значит, что совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».
Когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье в 2025 году
В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего тепло- и водоснабжения. В период с мая по сентябрь будут проводиться плановые отключения горячего водоснабжения. Конкретные даты зависят от района и состояния тепловых сетей.
Где узнать график отключения горячей воды в Москве и Подмосковье
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Варианты получения информации для жителей города Москва
1. Портал mos.ru: Один из наиболее удобных ресурсов. Для получения данных о графике отключений достаточно ввести адрес своего дома в поисковой строке. Портал также предлагает возможность подписаться на уведомления в личном кабинете, что позволит оперативно получать информацию о любых изменениях.
2. Сайты тепловых компаний: Если вы знаете, какая организация отвечает за теплоснабжение вашего дома, можно посетить её веб-сайт. На таких ресурсах часто публикуется информация о плановых отключениях, а также можно найти контактные данные для обратной связи.
3. Мобильные приложения: Приложения «Госуслуги Москвы» и ГИС ЖКХ позволяют пользователям ввести адрес проживания и получать автоматические уведомления о плановых отключениях горячей воды.
4. Справочные службы: Для получения информации можно обратиться по телефонам справочной службы правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77) или единого диспетчерского центра ЖКХ (+7 (495) 539-53-53).
Информация для жителей Подмосковья размещена на следующих ресурсах:
1. Интерактивная карта коммунальных услуг: Этот ресурс предоставляет возможность подписаться на e-mail-рассылку уведомлений о плановых работах, а также узнать контакты управляющих компаний и обратиться в местные администрации.
2. Портал «Добродел»: На этом сайте жители могут подключить уведомления о профилактических работах в своих домах. Уведомления будут приходить в виде пуш-уведомлений на мобильный телефон или на электронную почту.
3. Горячая линия Министерства энергетики Московской области: Для получения актуальной информации можно обратиться по номеру 8 (499) 455-54-15.
Кроме того, управляющая компания обязана уведомить жильцов об отключении горячего водоснабжения. Информация может быть размещена на информационном стенде или на двери подъезда. Управляющая компания должна разместить объявление не менее чем за 10 дней до проведения работ.
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Что делать и куда обращаться, если вовремя не включили горячую воду
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В случае задержки подачи горячего водоснабжения после планового отключения рекомендуется обратиться в соответствующие инстанции для получения разъяснений и разрешения сложившейся ситуации.
Первоочередным шагом должно быть обращение в управляющую компанию, ответственную за обеспечение горячего водоснабжения в данном районе. Контактная информация управляющей компании, включая номер телефона и адрес, обычно предоставляется в уведомлении об отключении или размещается на официальном сайте компании.
Если управляющая компания не предоставляет обоснованных и аргументированных объяснений причин задержки подключения горячего водоснабжения, следует обратиться в контролирующие органы. В частности, это может быть отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации вашего района, контактные данные которого можно найти на официальном сайте администрации. Также целесообразно обратиться в прокуратуру района, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Дополнительно можно направить обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, контактные данные которого легко найти в открытых источниках, а также на горячую линию губернатора вашей области.
Зачем отключают горячую воду
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В рамках планового технического обслуживания системы горячего водоснабжения проводятся работы по замене и ремонту коммуникаций и насосного оборудования. Это позволяет предотвратить возможные сбои в работе системы и обеспечить её бесперебойное функционирование.
Как подготовиться к отключению горячей воды
Чтобы избежать лишних расходов и предотвратить возможные проблемы с сантехникой в квартире, стоит заранее подготовиться к запланированному отключению горячей воды.
Во-первых, нужно закрыть вентили на горячей воде в квартире. Обычно они находятся в специальном шкафчике, где спрятаны все трубы.
Почему это важно? Потому что когда в доме проводят ремонт труб горячего водоснабжения, их не отключают полностью. Так трубы не портятся и не ржавеют. Но в это время из крана горячей воды будет течь холодная, хотя счётчик будет считать её горячей. А горячая вода стоит дороже, чем холодная.
Во-вторых, не забудьте закрыть краны на горячей воде в квартире. Если вдруг сломается кран на трубе, которая идёт от общего стояка, это поможет избежать поломки других кранов в квартире. Ведь в трубах может быть накипь или ржавчина, которые попадут в квартиру во время ремонта. Это может повредить сантехнику или даже вызвать аварию, если горячую воду подадут под сильным давлением.
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