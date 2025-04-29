Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Приём доноров в Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве будет проходить 30 апреля, 3,4, 8 и 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Обособленные подразделения в Подольске (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, д. 13/5), Щёлкове (ул. Новая Фабрика, д. 8), Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) не будут принимать доноров 1, 2, 3, 4 и 8, 9, 10, 11 мая.
В пресс-службе обратили внимание на то, что 30 апреля и 8 мая принимать доноров на улице Металлургов буду с 8 до 13 часов, в остальные дни – до 14 часов.
1, 2, 9 и 10 мая – выходные дни.
С 12 мая учреждения службы крови региона вернутся к обычному режиму работы.
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«В майские праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского региона остаётся таким же важным. Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Поэтому, ждём вас в дни между праздниками. Ваша кровь особенно необходима нашим пациентам», – сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
В пресс-службе обратили внимание на то, что 30 апреля и 8 мая принимать доноров на улице Металлургов буду с 8 до 13 часов, в остальные дни – до 14 часов.
1, 2, 9 и 10 мая – выходные дни.
С 12 мая учреждения службы крови региона вернутся к обычному режиму работы.
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Лора Луганская