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Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Приём доноров в Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве будет проходить 30 апреля, 3,4, 8 и 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Обособленные подразделения в Подольске (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, д. 13/5), Щёлкове (ул. Новая Фабрика, д. 8), Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) не будут принимать доноров 1, 2, 3, 4 и 8, 9, 10, 11 мая.
«В майские праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского региона остаётся таким же важным. Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Поэтому, ждём вас в дни между праздниками. Ваша кровь особенно необходима нашим пациентам», – сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

В пресс-службе обратили внимание на то, что 30 апреля и 8 мая принимать доноров на улице Металлургов буду с 8 до 13 часов, в остальные дни – до 14 часов.

1, 2, 9 и 10 мая – выходные дни.

С 12 мая учреждения службы крови региона вернутся к обычному режиму работы.

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В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови
29 апреля 2025, 17:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 28 апреля 2025 года. Учреждение ориентируется на потребности больниц и количество пациентов, нуждающихся в компонентах крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Приглашаем доноров со 2 отрицательной группой крови. Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37а. Структурные подразделения работают с 8:00 до 13:00.

ОСП в Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) и Щёлкове (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на шестидневный режим — с понедельника по субботу. В Подольске (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5) донорские субботы проходят в последнюю субботу месяца.

30 апреля и 8 мая центр на ул. Металлургов будет принимать доноров до 13:00. В остальные рабочие дни — до 14:00. Выходными днями станут 1, 2, 9 и 10 мая.

ОСП в Подольске, Орехово-Зуево, Щёлкове и Воскресенске не будут работать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Донором может стать любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, находящийся на законных основаниях в стране не менее года и не имеющий медицинских противопоказаний.

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Синхронисты Подмосковья завоевали семь медалей на чемпионате России
29 апреля 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, такой результат обеспечил подмосковной сборной третье место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Подмосковные синхронисты стали лучшими в дисциплинах «Группа» и «Соло — техническая программа». Серебряные медали они завоевали в дисциплинах «Дуэт — произвольная программа» и «Акробатическая группа». А на третью ступень пьедестала почёта поднялись по итогам соревнований в дисциплинах «Дуэт», «Дуэт — смешанный — произвольная программа» и «Соло», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по синхронному плаванию проходил с 23 по 26 апреля в Екатеринбурге, участие в турнире приняли свыше 300 спортсменов из 18 российских регионов.

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#чемпионат россии
#медали
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В Подмосковье отремонтировали более 22 тысяч элементов на детских площадках
29 апреля 2025, 17:29

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года в Подмосковье сотрудники муниципальных учреждений и управляющих компаний отремонтировали 22 179 элементов на детских игровых площадках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Исправность оборудования регулярно проверяют инспекторы. Все выявленные нарушения оперативно передаются специалистам для устранения — безопасность детей остаётся в приоритете. Среди наиболее частых дефектов — повреждённые песочницы, вандальные надписи и облупившаяся краска.

Больше всего работ проведено в Раменском (1927), Пушкинском (1668) и Балашихе (1229).

Большинство неисправностей устраняется в кратчайшие сроки, после чего проблемные участки проходят повторную инспекцию. Жители могут сообщить о повреждениях оборудования через сайт Министерства, обратившись в территориальный отдел.

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#дети
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Подмосковные центральные тепловые пункты снабдят датчиками передачи данных
29 апреля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В центральных тепловых пунктах Подмосковья установят датчики для передачи данных о состоянии котельных в Центр управления регионом. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Датчики, установленные на котельных, постоянно обеспечивают передачу данных о состоянии котельных в правительственный Центр управления регионом. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию. Если видим отклонения от нормы, предпринимаем незамедлительные действия ещё до того, как это почувствовали жители», – пояснил министр энергетики региона Сергей Воропанов.
В Московской области реализуют беспрецедентную по масштабам программу модернизации теплоснабжения. Такой масштаб требует современных решений. Цифровизация становится главным инструментом, помогающим контролировать и оптимизировать процессы в теплоснабжении.

В прошлом году правительство региона в рамках федерального эксперимента «Цифровая котельная» начало процесс диспетчеризация котельных. В электронной системе реализован модуль «Мониторинг теплоснабжения». Он представляет собой интерактивную карту с отображением таких важных параметров, как температура и давление. На карте уже отображается более 2,2 тыс. котельных региона.
«Цифровизация уже даёт результаты. Установка датчиков на источниках теплоснабжения позволяет эффективно контролировать систему, централизованное управление и предупреждение аварий. Специалисты начинают действовать оперативно, не допуская перехода инцидента в аварию», – добавил Воропанов.
Следующий шаг в повышении надёжности системы теплоснабжения – диспетчеризация центральных тепловых пунктов. Всего «умными устройствами» планируется оснастить более 1,3 тыс. ЦТП. Процесс уже запущен.

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#модернизация
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В мае ветеринары организуют свыше 1,2 тыс. выездных вакцинаций домашних животных
29 апреля 2025, 17:18

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье продолжается сезон выездных вакцинаций домашних животных — за последний месяц специалисты Государственной ветеринарной службы провели более тысячи мероприятий в деревнях, селах и садовых товариществах всех городских округов региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мобильные ветеринарные пункты предлагают широкий спектр услуг: от вакцинации и чипирования до регистрации питомцев. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, в мае запланировано свыше 1,2 тыс. выездов. Это позволяет упростить доступ к ветеринарной помощи — владельцам животных не нужно везти их в клинику для проведения профилактики.

«Во время приема владельцы могут бесплатно вакцинировать животное против бешенства препаратом отечественного производства «Рабикан», а за дополнительную плату – комплексными вакцинами, одну из которых помогут подобрать ветеринарные врачи в зависимости от вида, породы, возраста и других данных питомца», — сказал Двойных.

Кроме того, владельцам собак напоминают о необходимости регистрации, если процедура не проводилась ранее. Данные питомца и его хозяина вносятся в Реестр. Это помогает оперативно определить владельца в случае, если животное потеряется.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

График работы мобильных ветеринарных пунктов обновляется ежемесячно. Так, 1 мая в Одинцовском округе прием животных пройдет в следующих локациях:

  • с 11:00 до 11:30 — у памятника в деревне Сальково;
  • с 11:45 до 12:15 — между домами №35 и №36 в поселке санатория «Поречье»;
  • с 12:30 до 13:00 — возле дома №8а в селе Троицкое.
Полный график с разбивкой по округам доступен на официальном сайте Министерства с разбивкой по Территориальным ветеринарным управлениям.

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