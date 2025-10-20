Достижения.рф

В Афганистане могут внедрить платежную систему «Мир»

«Известия»: Афганистан и Россия ведут переговоры о внедрении карт «Мир»
Фото: istockphoto / sDiy13

Посол Афганистана в России Хассан Гуль Хассан сообщил о начавшихся переговорах между странами по вопросу приёма российских банковских карт. Об этом пишет газета «Известия».



В беседе с изданием дипломат отметил важность беспрепятственного проведения финансовых операций. По его словам, страна заинтересована, чтобы денежные транзакции при совершении покупок осуществлялись без каких-либо ограничений.

Внедрение платёжной системы «Мир» в Афганистане может способствовать развитию торгово-экономических отношений между странами и упрощению финансовых операций для граждан, добавил посол.

Александр Огарёв

