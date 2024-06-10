График работы почтовых отделений Подмосковья изменится из-за Дня России

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Почтовые отделения в Московской области не будут работать в среду, 12 июня, так как это государственный праздник — День России, сообщает пресс-служба регионального Мингоусправления.
«12 июня станет выходным для всех почтовых отделений, за исключением круглосуточных: они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Кроме того, за день до праздника, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что 12 июня почтальоны не будет разносить периодику. При этом пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда России.
В четверг, 13 июня, все отделения и почтальоны вернуться к работе по обычному графику.
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