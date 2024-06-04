В Подмосковье утвердили июньский график приёма граждан в правительстве региона

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин
График приёма граждан в приёмной правительства Московской области в июне текущего года утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации главы области.
Утверждён также график приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов, который будет проводиться в приёмной регионального правительства. Приём осуществляется бесплатно, услуга доступна только жителям Московской области. Запись на приём осуществляется по телефону: +7-498-602-31-13. Телефон многоканальный.
Адрес, по которому будут консультировать адвокаты: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Кроме того, вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков утвердил июньский график личного приёма жителей в общественных приёмных исполнительных органов региона.
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