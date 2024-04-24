График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

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Майские праздники внесут коррективы в график работы почтовых отделений в Московской области, а также в работу почтальонов, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Все почтовые отделения, кроме круглосуточных, будут закрыты 1 и 9 мая. Круглосуточные продолжат работать в своём обычном режиме и будут оказывать весь спектр услуг. 8 мая для почтовых отделений вводится сокращённый рабочий день — они закроются на час раньше», — говорится в сообщении.Со 2 по 7 мая все отделения почты будут работать по обычному расписанию.
Отмечается, что почтальоны в выходные дни не будут разносить периодику и письма, доставка пособий и пенсий будет проводиться по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда РФ.
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