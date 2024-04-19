В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин
Представители подмосковных властей проведут во вторник, 23 апреля, личные приёмы жителей по вопросам, с которым люди обращались к губернатору и в правительство Московской области.
В частности, на вопросы граждан ответят представители министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Кроме того, будет организована встреча с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.
В тот же день приём проведут главы, заместители глав и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.
Приём 23 апреля будет проводиться с 10:00 до 15:00.
Кроме того, 15 мая состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.
Представители региональных министерств образования и соцразвития проведут приём в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске. Министерство здравоохранение откроет приём в доме №1 по бульвару Строителей, Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона — в приёмной правительства Московской области в БЦ «Кубик».
Представители муниципальных администраций ждут граждан в местных общественных приёмных.
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В тот же день приём проведут главы, заместители глав и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.
Приём 23 апреля будет проводиться с 10:00 до 15:00.
Кроме того, 15 мая состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.
Представители региональных министерств образования и соцразвития проведут приём в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске. Министерство здравоохранение откроет приём в доме №1 по бульвару Строителей, Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона — в приёмной правительства Московской области в БЦ «Кубик».
Представители муниципальных администраций ждут граждан в местных общественных приёмных.
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Лев Каштанов