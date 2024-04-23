Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

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График работы офисов МФЦ Московской области в праздничные и выходные дни мая обнародовала пресс-служба регионального министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
«В воскресенья 28 апреля и 5 мая открыты будут офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2, 3, 4 и 6, 7 и 8 мая все офисы МФЦ будут работать в штатном режиме. 1 и 9 мая все офисы будут закрыты», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что с 10 мая все многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.
Информацию о режиме работы конкретного офиса МФЦ в Московской области можно узнать на региональном портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра (МосОблЕИРЦ) с 1 мая переходят на единый график работы.
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