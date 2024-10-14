Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Фото: iStock/Viorel Kurnosov
В Госдуме отметили, что рабочий день будет сокращенным.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно утвержденному календарю, новогодние каникулы продлятся одиннадцать дней — с 29 декабря по 8 января. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Собянин: власти Москвы одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы
В Истре создадут более 7,5 тыс. новых рабочих мест
Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до марта 2025