Вирусолог объяснил связь между заражением холерой российского туриста и ООН

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Случай холеры выявлен у вернувшегося из Индии туриста, сообщают в Роспотребнадзоре. Холера — это особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион, выделяемые им токсины поражают тонкую кишку.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, что люди, находясь за границей, не соблюдают режим, который поможет защитить себя, потому привозят домой всякие болезни.
По его словам, в Советском Союзе была разработана противочумная вакцина, которая парализует тонкую кислоту, и жидкость исчезает из человека почти до конца.
Она добавил, что холеру не отличишь от другого желудочно-кишечного заболевания, потому что все сопровождается диареей — следует при первых симптомах обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
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«Холера вообще была ликвидирована, а в последние годы произошло обострение. Это началось с Кариб, где было мощное землетрясение, и нарушилась система воды канализации. Туда холеру завезли солдаты ООН. И, конечно, заболевание распространяется по странам Ближнего Востока», — сказал эксперт.
По его словам, в Советском Союзе была разработана противочумная вакцина, которая парализует тонкую кислоту, и жидкость исчезает из человека почти до конца.
«На основе этого токсина создан холерный токсин — замечательная вакцина, которая не очень распространилась по миру, потому что коммерческий подход был не очень хорошим. А сейчас холерная вакцина есть в разных странах, применяется по мере необходимости», — сообщил Жемчугов.
Она добавил, что холеру не отличишь от другого желудочно-кишечного заболевания, потому что все сопровождается диареей — следует при первых симптомах обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
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Анастасия Панченко