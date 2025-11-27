Достижения.рф

«Грация кошки, ловкость Тимошки»: Манул из Московского зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки

Манул Тимофей (Фото: пресс-служба Московского зоопарка)

Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево после зажировки. Ролик публикует РИА Новости.



На кадрах можно увидеть, как Тимофей прыгает с пенька на соседнее дерево. После прыжка он цепляется когтями за кору и повисает. Однако ему не удаётся забраться выше, и он снова спрыгивает на пенёк.




Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зиме, набирая необходимую массу. Для этого его рацион был увеличен, но раз в неделю животному устраивают голодный день, что необходимо для его здоровья. Чтобы манул не испытывал стресса, все процедуры, включая кормление, проводятся в разное время.

