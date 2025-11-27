«Грация кошки, ловкость Тимошки»: Манул из Московского зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки

27 ноября 2025, 19:43

Манул Тимофей не смог забраться на дерево после зажировки

Манул Тимофей (Фото: пресс-служба Московского зоопарка)

Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево после зажировки. Ролик публикует РИА Новости.