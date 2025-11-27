«Грация кошки, ловкость Тимошки»: Манул из Московского зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево после зажировки. Ролик публикует РИА Новости.
На кадрах можно увидеть, как Тимофей прыгает с пенька на соседнее дерево. После прыжка он цепляется когтями за кору и повисает. Однако ему не удаётся забраться выше, и он снова спрыгивает на пенёк.
Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зиме, набирая необходимую массу. Для этого его рацион был увеличен, но раз в неделю животному устраивают голодный день, что необходимо для его здоровья. Чтобы манул не испытывал стресса, все процедуры, включая кормление, проводятся в разное время.
