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Московский зоопарк примет краснокнижного белого медведя Терпея

В Москве обеспечили лучшие в РФ условия содержания для белого медведя Терпея
16 октября 2024, 18:22
Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала разрешение на перемещение краснокнижного животного из Казанского зооботанического сада в Московский зоопарк. Об этом сообщили пресс-службе Росприроднадзора.
Отмечается, что речь идёт о белом медведе Терпее. С соответствующим заявлением в службу обратился собственник животного – Пермский зоопарк. Пока там ведётся строительство нового вольера для медведя, его временно передали в Казань. Теперь же его доставят в Московский зоопарк.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова лично контролирует данный вопрос, начиная с момента поступления первых обращений от общественников, которые обеспокоились состоянием зверя.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку нашей просьбы и генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову! Для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи», – отметила Радионова.
После прибытия в столичный зоопарк медведя разместят в подготовленный для него вольер, где в круглосуточном режиме за ним будут наблюдать зоологи и ветеринары.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Терпею уже больше 20 лет. В начале 2000-х его, ещё совсем маленького детёныша, спасли от гибели в Якутии. Он оказался в дикой природе совершенно один.

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Игумен Силуан раскрыл значение ладаноделания
Игумен Силуан: Ладаноделание — разновидность церковного искусства
16 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Andrii Medvediuk

Руководитель петербургской творческой мастерской «Русский ладан», председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан издал книгу «Вдыхая богослужение» об истории, секретах производства и значении фимиама.
Он также рассказал о ладаноделании и его роли в религии и церкви.

«Мы помним высказывание священника Павла Флоренского о том, что богослужение – это синтез искусств. Ладаноделание и его использование в церкви – это разновидность церковного искусства, это то, что позволяет лучше понять происходящее в храме и прикоснуться к традициям христианского миссионерства. Ладан говорит о любви божией в этом мире, и он вписывается в общий комплекс средств, с помощью которых церковь говорит нам о боге», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» игумен Силуан.

Кроме того, он подчеркнул, что великие религии всегда использовали ароматы.

А завтра, 17 октября, верующие отметят Ерофеев день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день по традиции нельзя было приглашать в дом незнакомых людей, венчаться и играть свадьбы, чрезмерно физически трудиться, думать о плохом.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупреждал о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призывал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.

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#религия
#православие
#книги
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Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
16 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сертификат на приобретение жилья вручили жителю Павловского Посада Богдану Велиеву в рамках программы по обеспечению жильём детей-сирот, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Богдан Велиев учится в Павлово-Посадском техникуме по специальности «Рабочий зелёного хозяйства. Замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова поздравила Богдана и пожелала ему побыстрее обустроить свой новый дом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца текущего года Павлово-Посадский округ должен обеспечить жильём 26 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде проводят профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

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#павловский посад
#сироты
#дети-инвалиды
#сертификат
#жильё
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«Зелёные человечки»: Музыкант Лоза высказался о встрече с инопланетянами
Музыкант Лоза: разумный инопланетный мир, очевидно, создан
16 октября 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Британские астрономы обнаружили доказательства разумной инопланетной жизни. Странный радиосигнал впервые нашли еще в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Отмечается, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации. По словам ученых, доказательства жизни пришельцев будут известны менее чем через месяц.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что в пришельцев не верит.

«То, что этот мир создан, это очевидно, так как сам он не смог бы стать настолько сложным и совершенным. Но в то, что его создали какие-то зелёные человечки, я поверить не могу», — сказал певец.

По его мнению, звездное небо, описанное в учебниках, не соответствует логике.

«Если всё куда-то летит и движется, оно не может быть таким статичным, каким мы его видим. Соответственно, и сигналы, пойманные приборами, должны трактоваться как-то иначе», — поделился Лоза.

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Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
Риэлтор Свиридов рекомендовал арендовать жильё в складчину
16 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/marchmeena29

Член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов заявил, что сэкономить на аренде жилья можно, снимая квартиру с кем-то.
«Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру. Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Свиридов.

Другими методами экономии на арендной квартире, в частности в Московском регионе эксперт считает брать жильё в ближнем Подмосковье с развитой транспортной инфраструктурой. Кроме этого, можно снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию.

А эксперт по недвижимости Никита Журавлёв прокомментировал информацию о росте спроса на складскую недвижимость в России. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах страны. В беседе с NewsInfo.Ru специалист пояснил, что цена аренды подобных площадей за год увеличилась на 20-25%, что объясняется ростом деятельности, связанной с маркетплейсами. При этом, как передаёт Pravda.Ru, данная отрасль сталкивается и с проблемами. Так, по словам эксперта, увеличение себестоимости строительства, вызванное ростом цен на материалы и услуги, усложняет процесс возведения новых объектов такого типа.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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#жильё
#недвижимость
#цена
#аренда
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Пять студентов Президентской академии в Красногорске вступили в комсомол
16 октября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Пять студентов филиала Президентской академии в Красногорске были торжественно приняты в ряды комсомола. Пресс-служба администрации городского округа Красногорск сообщает, что студенты успешно применяют свои знания на практике, активно участвуя в молодёжной политике.
Например, недавно студенты факультета государственного управления и права Московского областного филиала академии стали основой Красногорского отделения ЛКСМ. В результате голосования секретарём был выбран Никита Печников, а его заместителем стал Александр Усков.

«Также на пленуме в комсомол были торжественно приняты 5 человек, среди которых хотелось бы отметить ученицу школы № 2 Сабину Салихову — фотографа, активистку молодёжного движения Патриография, а также студентов факультета государственного управления и права Илью Боброва и Константина Хумусаридзе, которые имеют обширный опыт работы в молодёжных движениях, в организации различных мероприятий», — рассказал Усов.
Учащиеся всегда принимают участие в мероприятиях молодёжного движения Патриография, организуют фотовыставки и различные акции в поддержку бойцов СВО и активно привлекают школьников и студентов к участию в общественной жизни.

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#акции
#красногорск
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На стадионе в Красногорске развернули мобильный городок жизнеобеспечения
16 октября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мобильный городок жизнеобеспечения населения развернули на лыжном стадионе в Красногорске в рамках учений по гражданской обороне, такой пункт временного размещения обеспечивает людей не только крышей над головой и предметами первой необходимости, но и поддержкой в разных сферах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мобильный городок для людей, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации, состоит из специальной техники и палаток, где размещается административная зона для регистрации и учета прибывающих; жилая зона со спальными местами, хозяйственная зона с полевой кухней, столовой, душевой и умывальником, складские помещения, медпункт, комната матери и ребенка, игровая зона, МФЦ, Почта России и прочее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обитатели пункта временного размещения могут на помощь врачей и психолога, а также работников МФЦ, которые восстановят утерянные документы. Для этого в мобильном офисе МФЦ есть ноутбук, модем и прочие устройства.

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#красногорск
#учения
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Спикер ГД Володин назвал основные жалобы россиян на работу сферы ЖКХ
16 октября 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Основные жалобы граждан, с которыми приходится сталкиваться при обсуждении работы системы жилищно-коммунального хозяйства, касаются высоких тарифов на услуги. Многие также указывают на несоответствие цены качеству предоставляемых услуг.
Об этом рассказал журналистам председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он пояснил, что анонсировал в своём телеграм-канале проведение правительственного часа по вопросам ЖКХ. Эта публикация за короткое время собрала более четырёх тысяч комментариев из разных уголков России, в том числе из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Коми и Татарстана.

Как сказал спикер нижней палаты российского парламента, кроме высоких тарифов при недостаточном качестве предоставляемых услуг, россияне жалуются также на изношенные коммуникации и отсутствие прозрачности в работе управляющих компаний. Все эти вопросы, актуальность которых подтвердили сами пользователи, будут обсуждаться в ходе тематического правительственного часа, заключил Володин.

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#рф
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В Красногорске отметили Международный день Белой трости
16 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Международный день Белой трости, посвящённый незрячим людями, отметили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово, участие в мероприятии приняли представители подмосковного отделения Всероссийского общества слепых и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В рамках мероприятия член красногорского Совета депутатов Сергей Сюрин от имени руководства округа вручил лучшим из лучших благодарственные письма за активную жизненную позицию. Он отметил, что за последние годы произошли качественные положительные изменения в адаптации городской среды и медицинской помощи к людям с нарушениями зрения, но останавливаться на достигнутом нельзя», — говорится в сообщении.
Кроме того, для собравшихся провели концерт, в программу которого вошли музыкальные номера от студии «Отражение» и театра песни «Модемуз», а также выступление участницы популярного вокального ТВ-шоу Ярославы Буряк.

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#красногорск
#инвалиды
#мероприятия
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На воинском мемориале Наро-Фоминска увековечили имена погибших бойцов СВО
16 октября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ещё 30 имен и фамилий бойцов из Наро-Фоминского округа, погибших в ходе специальной военной операции, увековечили на плитах городского мартиролога «Чёрный Тюльпан», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На торжественном мероприятии в честь этого события собрались родственники и друзья погибших, а также представители администрации округа, студенты, школьники и жители города.

«Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.
Мероприятие завершилось минутой молчания и оружейными залпами, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

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