Московский зоопарк примет краснокнижного белого медведя Терпея

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала разрешение на перемещение краснокнижного животного из Казанского зооботанического сада в Московский зоопарк. Об этом сообщили пресс-службе Росприроднадзора.
Отмечается, что речь идёт о белом медведе Терпее. С соответствующим заявлением в службу обратился собственник животного – Пермский зоопарк. Пока там ведётся строительство нового вольера для медведя, его временно передали в Казань. Теперь же его доставят в Московский зоопарк.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова лично контролирует данный вопрос, начиная с момента поступления первых обращений от общественников, которые обеспокоились состоянием зверя.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Терпею уже больше 20 лет. В начале 2000-х его, ещё совсем маленького детёныша, спасли от гибели в Якутии. Он оказался в дикой природе совершенно один.
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Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова лично контролирует данный вопрос, начиная с момента поступления первых обращений от общественников, которые обеспокоились состоянием зверя.
«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку нашей просьбы и генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову! Для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи», – отметила Радионова.После прибытия в столичный зоопарк медведя разместят в подготовленный для него вольер, где в круглосуточном режиме за ним будут наблюдать зоологи и ветеринары.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Терпею уже больше 20 лет. В начале 2000-х его, ещё совсем маленького детёныша, спасли от гибели в Якутии. Он оказался в дикой природе совершенно один.
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Анастасия Чинкова