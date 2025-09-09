«Зовут его Эверест»: Виктория Боня усыновила манула
Виктория Боня усыновила манула и назвала его Эверестом
Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня усыновила манула. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Экс-участница «Дома-2» рассказала, что назвала нового питомца в честь высочайшей вершины Земли. Также она опубликовала видео из приюта, в котором проживает дикий зверек.
«Мой усыновленный кот, который живет в приюте, зовут его Эверест. Как подрос», — говорится в публикации.Напомним, этой весной Виктория Боня покорила гору Эверест высотой 8848 метров. Телеведущая поднялась на нее со второй попытки. Восхождение заняло больше месяца.
Ранее она раскрыла, во сколько ей обошлась эта экспедиция.