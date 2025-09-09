Достижения.рф

«Зовут его Эверест»: Виктория Боня усыновила манула

Виктория Боня усыновила манула и назвала его Эверестом
Виктория Боня (Фото: Телеграм/v_bonya)

Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня усыновила манула. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.



Экс-участница «Дома-2» рассказала, что назвала нового питомца в честь высочайшей вершины Земли. Также она опубликовала видео из приюта, в котором проживает дикий зверек.

«Мой усыновленный кот, который живет в приюте, зовут его Эверест. Как подрос», — говорится в публикации.
Напомним, этой весной Виктория Боня покорила гору Эверест высотой 8848 метров. Телеведущая поднялась на нее со второй попытки. Восхождение заняло больше месяца.

Ранее она раскрыла, во сколько ей обошлась эта экспедиция.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0