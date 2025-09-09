«Зовут его Эверест»: Виктория Боня усыновила манула

09 сентября 2025, 17:03

Виктория Боня усыновила манула и назвала его Эверестом

Виктория Боня (Фото: Телеграм/v_bonya)

Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня усыновила манула. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.





Экс-участница «Дома-2» рассказала, что назвала нового питомца в честь высочайшей вершины Земли. Также она опубликовала видео из приюта, в котором проживает дикий зверек.

«Мой усыновленный кот, который живет в приюте, зовут его Эверест. Как подрос», — говорится в публикации.