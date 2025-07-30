Граждан России предложили штрафовать за поиск и просмотр порнографии
В РФ предложили штрафовать за поиск порнографии
Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова объявила о необходимости введения административного наказания за просмотр и поиск порно. Об этом правозащитник заявила в беседе с «Абзацем».
Жгутова отметила, что порнографические материалы необходимо запретить для повышения рождаемости и защиты нравственного климата. По её мнению, просмотр данных роликов вредит населению, мешая людям создавать семьи.
«Во-первых, это образует зависимость, сродни наркотической. С другой стороны, это отдаляет человека от создания семьи и рождения ребёнка. Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и имеют некую форму серьёзной зависимости», — объяснила Элина.Председатель указала, что законодательство РФ не предусматривает ответственности за потребление порнографии, но введение штрафов должно стать логичным продолжением существующих норм.