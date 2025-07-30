Граждан России предложили штрафовать за поиск и просмотр порнографии

30 июля 2025, 12:43

В РФ предложили штрафовать за поиск порнографии

Фото: Istock/Motortion

Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова объявила о необходимости введения административного наказания за просмотр и поиск порно. Об этом правозащитник заявила в беседе с «Абзацем».





Жгутова отметила, что порнографические материалы необходимо запретить для повышения рождаемости и защиты нравственного климата. По её мнению, просмотр данных роликов вредит населению, мешая людям создавать семьи.

«Во-первых, это образует зависимость, сродни наркотической. С другой стороны, это отдаляет человека от создания семьи и рождения ребёнка. Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и имеют некую форму серьёзной зависимости», — объяснила Элина.