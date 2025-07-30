Росстандарт: китайские грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запрещены в РФ
Грузовики китайского производства Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak были запрещены в России из-за угрозы жизни. Такое решение приняли в Росстандарте.
Распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства. В нем говорится, что эти грузовики не соответсвуют требованиям по эффективности тормозной системы, уровню звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством и по установке устройства вызова экстренных оперативных служб.
«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», — говорится в распоряжении.
В том числе ведомство выявило нарушения в документах, подверждающих устойчивость места крепления ремней безопасности; установки ремней безопасности; задних защитных устройств; боковых защитных устройств; рулевого управления и других.
Из этого следует, что автомобили запретили из соображений безопансости, так как их нахождение на дороге несет угрозу жизни не только водителям, но и пешеходам.