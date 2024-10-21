В Москве 13 домов оформили в ярких цветах по программе капремонта

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
В Москве в рамках программы капитального ремонта 13 жилых домов приобрели новый облик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В районе Отрадное капитально отремонтировали типовое 12-этажное жилое здание 1976 года постройки на ул. Декабристов (д. 21). Специалисты уложили новое кровельное покрытие и восстановили фасад. Стены расчистили от старой краски, обработали антисептическими растворами и утеплили», – говорится в сообщении.
Добавляется, что далее была проведена затирка межпанельных швов, а фасады дома покрасили в апельсиновый и цветочно-желтый цвета. Также в здании заменили входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, а также привели в порядок асфальтобетонную отмостку.
Также в 12-этажном доме 1984 года постройки по адресу: ул. Отрадная, д. 7 провели капремонт. Работы проводили в два этапа. В первую очередь специалисты отмыли стены и отбили старую плитку, после нанесли штукатурно-клеевой состав по стеклотканевой сетке и декоративный штукатурный слой. Далее загерметизировали межпанельные швы и покрасили фасад в белый и желто-оранжевые цвета. Также в ходе работ были восстановлены входные группы, приведены в порядок балконы и лоджии.
Также капитально отремонтировали девятиэтажный панельный дом 1970 года постройки на ул. Шереметьевская. Специалисты обновили крышу здания, отремонтировали балконы и цоколь. Стены помыли, заделали трещины, утеплили швы и покрасили в белый и оранжево-бежевый цвета. В подъездах установили стеклопакеты и привели в порядок балконы.
Читайте также:
В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
На МКАД обновили остекление пяти надземных переходов
В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов
Элина Позднякова