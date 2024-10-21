В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В многоквартирных домах Подмосковья с начала года отремонтировали более 7,3 тыс. выступающих конструкций входных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ремонт козырьков и крылец подъездов проводили по заявкам жителе. Содержание общедомового имущества собственников в надлежащем состояние – обязанность организаций коммунальной сферы. Ремонты крылец, ступеней и козырьков – работа УК. Перечисленные элементы имеют прямое отношение к безопасности людей, и упущения в содержании этих конструкций недопустимы», – отметили в пресс-службе.В министерстве подчеркнули, что все ремонтные работы в МКД проходили под надзором инспекторского состава ведомства. Среди самых частых неисправностей, которые устранили специалисты, – повреждение цементных стяжек; разрушение ступеней крылец; дефекты покрасочного слоя и штукатурки.
Жителям региона напомнили, что для решения жилищно-коммунальных проблем можно оставить заявку по номеру 122*4. После отработки заявки искусственный интеллект сделает обратный звонок и получит подтверждение решения проблемы.
Читайте также:
В квартиры дома в Бронницах вернули газ
Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей
В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах
Лора Луганская