В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов

В осеннюю пору в многоквартирных домах часто замечается плесень и грибок. Они опасны тем, что, накапливаясь в помещении, приводят к ухудшению общего состояния здоровья и становятся причиной различных заболеваний дыхательных путей, в том числе и астмы.