Милонов призвал не повторять за Илоном Маском

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Не следует буквально повторять то, что вводится в США, даже если этим занимается Илон Маск, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение создать министерство эффективности для целесообразного расходования бюджетных денег. По его словам, такое решение вряд ли сможет позитивно повлиять на ситуацию.
«Не всегда, наверное, следует побуквенно повторять то, что делается в США. Даже такой рок-звездой, как Илон Маск. <…> Не думаю, что создание нового ведомства сможет как-то повлиять на умозрительные критерии эффективности», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.Милонов добавил, что архитектура государственной власти в России и так достаточно сбалансирована, а также контролируется несколькими надзорными органами.
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