Гражданская авиация России начала работать в штатном режиме

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Гражданская авиация РФ начала работать в штатном режиме. Turkish Airlines возобновят рейсы в Россию в полном объеме, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сейчас несколько сотен российских туристов все еще отдыхают в турецкой Анталье. Людей заселили в пятизвездочные отели, однако многие из них все же жалуются на ободранные стены и неприятный запах из санузла. Теперь их постепенно переправляют домой рейсами Azur Air и Southwind.
Напомним, сбои в расписании самолетов 6–7 мая произошли из-за ограничений на использование воздушного пространства и для обеспечения безопасности.
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Напомним, сбои в расписании самолетов 6–7 мая произошли из-за ограничений на использование воздушного пространства и для обеспечения безопасности.
«Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — обратили внимание Минтрансе России.
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Ольга Енгалычева