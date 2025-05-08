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Самолет из Стамбула в Петербург развернули над Румынией и вернули в Турцию

Фото: iStock/Dushlik

Фото: iStock/Dushlik

Авиарейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — передает telegram-канал.

Пассажирам сказали, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над петербургским аэропортом Пулково. При этом данные Росавиации свидетельствуют об обратном. Воздушная гавань продолжает осуществлять прием и отправку авиарейсов.

Единственным ограничением является запрет на прием перенаправленных рейсов из других городов. Причиной этого является отсутствие свободных мест для стоянки самолетов.

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#запрет
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#аэропорт
В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта
08 мая 2025, 05:50

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — пишет официальный представитель Росавиации Антон Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал справедливыми массированные удары украинских дронов на российские регионы. На фоне этого в Подмосковье вертолеты Ка-52 впервые использовались для сбития беспилотников ВСУ.

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#ограничения
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#нижний новгород
#самолет
#аэропорт
#росавиация
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Дед Зеленского Семен в годы ВОВ отбивал у Гитлера запасы марганца
08 мая 2025, 04:11

Фото: iStock/bruev

Дед Владимира Зеленского Семен в годы ВОВ сражался против нацисткой Германии, а также отбивал у Адольфа Гитлера богатейшие запасы стратегически важного марганца. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца», — передает агентство.

Как оказалось, Семен Зеленский пошел на фронт добровольцем в 1941 году. На тот момент потомку главы киевского режима было 17 лет. С 1942 года Семен являлся командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 она действовала в районе Никополя и проводила наступательную операцию недалеко от Кривого Рога.

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Депутат Аксененко: в Госдуме рассмотрят проект об увеличении штрафов за мат
08 мая 2025, 02:40

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко заявил, что на весенней сессии будет рассмотрен проект об увеличении штрафов за мат. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — цитирует депутата агентство.

Аксененко отметил, что такая мера является не способом штрафовать определенных лиц, а мерой защиты тех, кто становится жертвой нарушений. Для физических лиц сумма штрафа может увеличиться до 10-20 тысяч рублей. При этом для юридических лиц штраф может вырасти в разы.

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Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы
07 мая 2025, 17:29

Фото: iStock/ mdesigner125

В народном календаре 7 мая — день памяти святого Марка, которого также называют Марком Ключником. В старину люди верили, что именно он открывает землю для тепла, воды и будущего урожая. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ sedmak

День Марка Ключника имеет свои корни в православной традиции и связан с памятью святого Марка, который внёс значительный вклад в распространение христианства. Святой Марк был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Петра. Он основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, где положил начало христианскому училищу.

Согласно преданиям, святой Марк путешествовал с проповедью Евангелия в различных регионах, включая Ливию, Нектополь и внутренние области Африки. Он также посетил апостола Павла в Риме. Существует предание, что именно в Риме апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.

Святой Марк укреплял верующих в Александрии, противодействуя язычникам. Его деятельность вызвала ненависть у некоторых представителей языческого населения, что привело к трагическому концу его жизни. Согласно древним церковным писателям, святой Марк был избит, протащен по улицам города и брошен в темницу, где и скончался.

Приметы дня


Фото: iStock/ Rachel Bennett
  • Ясная погода в Марков день — к жаркому лету.
  • Коли на яблоне до Маркова дня цветки не показались — плодов не жди.
  • Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных.
  • Кукует кукушка днем 8 мая — до конца месяца будет хорошая погода.

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Что можно делать в Марков день



В этот день принято посещать богослужения в храме и обращаться к святому Марку с молитвой. Апостол помогает верующим в учёбе и творческой деятельности, избавлении от искушений, исцелении телесных и духовных немощей. Кроме того, молитвы святому Марку читают перед тем, как приступить к важным начинаниям, с целью получить благословение и поддержку в их осуществлении.

Наши предки считали, что Марк Ключник может отпирать небеса и проливать дождь на землю. Святого считали помощником огородников и в его день всегда работали на земле, пахали, сажали и приводили в порядок земельные участки.

Согласно поверьям, в Марков день крапива имеет чудодейственные свойства. Отвары из растения обладали целительным эффектом, а веточка крапивы на одежде не только убережет от сглаза, но и снимет порчу.

Что нельзя делать в этот день


В Марков день запрещено было бездельничать, но и заниматься уборкой в доме также не разрешалось. В противном случае семью ждали финансовые трудности и болезни.

В этот день скупость может обернуться нищетой. Чем больше отдаешь на Марка, тем больше вернется.

Не стоит 8 мая вмешиваться в чужие дела и давать советы. Собственная судьба запутается и пойдёт наперекосяк.

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#статьи
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Депутат Милонов рассказал, как можно сократить количество разводов
Милонов предложил увеличить разводящимся супругам время на раздумье
07 мая 2025, 17:29

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Поступило предложение, как снизить число разводов. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что следует увеличить время на раздумье, которое предоставляется супругам при решении разойтись.

«Надо увеличить количество дней на раздумье, которое обычно дается перед разводом, где-то подключить и психологов. Особенно если видно, что ситуация не такая трагичная», – рассказал Милонов «Татар-информу».
Депутат также отметил необходимость популяризации семейных традиций. По мнению Милонова, это поспособствует уменьшению разводов в стране.
По данным Росстата, в первой половине 2024 года в России было зарегистрировано 318 тысяч разводов на 360 тысяч заключенных браков.

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#свадьба
#развод
#брак
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