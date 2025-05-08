Самолет из Стамбула в Петербург развернули над Румынией и вернули в Турцию

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Авиарейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — передает telegram-канал.
Пассажирам сказали, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над петербургским аэропортом Пулково. При этом данные Росавиации свидетельствуют об обратном. Воздушная гавань продолжает осуществлять прием и отправку авиарейсов.
Единственным ограничением является запрет на прием перенаправленных рейсов из других городов. Причиной этого является отсутствие свободных мест для стоянки самолетов.
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