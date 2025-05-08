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В «Мослифте» прокомментировали запрет на использование лифтов 9 мая

«Мослифт» опроверг запрет на использование лифтов 9 мая в Москве
Фото: iStock/Denis Mamin

Фото: iStock/Denis Mamin

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что «Мослифт» якобы запретил жителям Москвы и гостям столицы пользоваться лифтами в многоквартирных домах 9 мая с 09:00 до 13:00 в связи с возможными перебоями в работе мобильной сети. В компании публикации назвали фейками, пишет издание «Подъём».
Сотрудники «Мослифта» удивились распространяемым сведениям, поскольку такого запрета в принципе быть не может, так как каждый лифт оснащён автономной связью, не требующей подключения к мобильному интернету. В случае возникновения каких-то проблем во время передвижения на лифте, необходимо связаться с диспетчером, который находится в районе расположения конкретного дома. Такого рода связь производится по другим каналам, поэтому сбоев быть не должно.

В результате жителям и гостям столицы посоветовали не придавать значения таким вбросам, а доверять только проверенной информации из официальных источников.

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Психолог раскрыла 5 поступков, которые нельзя прощать внукам
Психолог Коржаева: неуважение и подлость внуков нельзя поощрять
08 мая 2025, 16:51

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

Из-за большой любви к внукам бабушки и дедушки порой прощают малышам всевозможные шалости и непослушание. Однако в каких-то случаях поведение детворы не должно оставаться незамеченным или же в потом родные внуки могут стать причиной переживаний, расстройств и даже обострения болезней. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, когда подрастающему поколению нужно сказать «стоп».
По мнению эксперта, нельзя, чтобы безразличие к родственникам «сходило с рук» детям.

Если терпеть отчуждение, это может привести к еще большему безразличию со стороны малышей. В итоге бабушки и дедушки начнут физически и психически истощаться, что приведет к повышению давления, депрессии и даже инфарктам.

Еще не стоит позволять подрастающему поколению использовать себя, считает Коржаева.

«Внуки появляются, но только когда что-то надо: ты мне пенсию, я тебе пару минут внимания. Не любовь это», — выразила свое мнение психолог в беседе с Life.ru.

Если поощрять схему «ты — мне, я — тебе», она может закрепиться в поведении и исказить всю суть семейной связи.

Коржаева обратила внимание, что ни в коем случае нельзя поощрять неуважение, ведь грубость со временем превращается в откровенные оскорбления.

Психолог напомнила, что не стоит позволять малышам уходить от ответственности за такие действия, как воровство и мошенничество.

«Прощая подлость, мы позволяем ей разрастаться, такое поведение необходимо пресекать», — добавила эксперт.

Еще один проступок, который нельзя прощать внукам — злонамеренность. Когда ребенок сознательно причиняет больно — это не ошибка, а выбор. По словам Коржаевой, это является результатом былых ошибок и незамеченных проступков. Психолог уточнила, что такое поведение требует немедленной реакции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

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#психолог
#дети
#отношения
#семьи
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Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы
08 мая 2025, 15:05

Родион Газманов (Фото: Инстаграм* @rodder13)

Певец Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы и рассказал о значении праздника для своей семьи.
«Мы никогда вместе этот праздник не отмечали, потому что отец, как правило, на своих гастролях, я на своих», — признался Родион в эфире «Радио 1».

Иногда родные собирается днем, в перерыве между площадками для выступления. Однако чаще всего Олег Газманов и его сын проводят 9 мая в работе, рассказал певец.

«Когда чуть-чуть становится потише вокруг, тогда мы встречаемся», — добавил Родион.

Певец откровенничал, что много раз в подростковом возрасте пытался узнать у бабушек и дедушек про войну, но они не рассказывали.

«Я потом уже понял: для них это было слишком тяжелые воспоминания. Они не хотели возвращать это в жизнь», — подчеркнул артист.

В этом году Родион проведет День Победы, выступая в Москве.

«Дорогие друзья, уважаемые россияне, да и в принципе все, кто говорит на русском языке в любой стране мира, это наш праздник — День Великой Победы. Я поздравляю вас с ее юбилеем. 80 лет назад наши предки победили фашизм и это исторический день. Это день, который никогда нельзя забывать. Это праздник, который нужно всегда носить с собой», — заключил Родион Газманов.

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#певец
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Психолог рассказала, как родитель может помочь ребенку на ЕГЭ
Психолог Дунаева: перед ЕГЭ родитель должен поговорить с ребенком
08 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Совсем немного времени осталось до сдачи единого государственного экзамена. Стресс накануне ЕГЭ испытывают не только школьники, но и их родители, которые за них сильно переживают.
Психолог Елена Дунаева в беседе с «Радио 1» заявила, что в преддверии ЕГЭ ребенок находится в среде, где испытывает давление от родителей.

«Они думает, что он будет лучшим, хотя переживают, что не справится. Оказывают давление учителя, которые говорят, что единственная цель ваших 11 лет учебы — сдача экзаменов. И жизнь делится на «до» и «после». В этот момент ребенку нужна поддержка, как никогда. Поддержка разговором», — сказала эксперт.

По ее словам, родитель должен понимать, что чем больше он переживает и волнуется, тем больше это передается ребенку.

«С ребенком можно обсудить моменты, когда что-то может пойти не так, что есть запасной вариант. Очень важно прописать варианты, потому что ЕГЭ — это не край света, это маленький опыт в жизни. Нужно донести, что есть право на ошибку. Ребенок должен понимать, что он не заслуживает любовь, а его любят таким, какой он есть», — отметила психолог.

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#психолог
#ребёнок
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#егэ
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#отношения
#поддержка
#право
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Диетолог развеяла миф о пользе кефира на ночь
Диетолог Королева: кефир на ночь можно заменить квашеной капустой
08 мая 2025, 14:45

Фото: iStock/Massimo Parisi

Специалисты утверждают, что для качественного сна не следует переедать, и советуют пить на ночь, например, стакан кефира.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что употребление на ночь кефира для якобы хорошего сна не имеет никаких научных обоснований.

«Сейчас молочные продукты не всем подходят, не всеми переносятся. И нет доказательной базы, что кефир, в составе которого будут кисломолочные продукты, хорош. Если у вас нет склонности к отечности, то и квашеную капусту в небольшом количестве можно на ночь. Это если нет проблем сердечно-сосудистой системы, нет варикозных вен», — объяснила эксперт.

По ее словам, на хороший сон влияет время засыпания, потому что с 23:00 до 3 часов ночи вырабатываются гормоны сна.

«Полностью восстанавливается организм исключительно в глубоком сне, для которого мы должны создать все необходимые условия, дабы получить все жизненные бонусы», — заключила Королева.

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#диетолог
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Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в РФ
РИА Новости: Turkish Airlines отменила рейсы в РФ на 8 мая с турецких курортов
08 мая 2025, 12:15

Фото: iStock/ GordZam

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в туриндустрии.
«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — обратил внимание информатор.

Отмечалось, что в настоящий момент туроператоры стараются разобраться с проблемой.

Источник связал решение Turkish Airlines с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах Российской Федерации — перенесены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

А вот турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов в Россию, подчеркнул источник.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов вводились в нескольких российских аэропортах, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а еще аэропортов Сочи, Казани и иных регионов. Часть рейсов задержали или отменили.

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