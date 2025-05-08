В «Мослифте» прокомментировали запрет на использование лифтов 9 мая

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В Telegram-каналах распространяется информация о том, что «Мослифт» якобы запретил жителям Москвы и гостям столицы пользоваться лифтами в многоквартирных домах 9 мая с 09:00 до 13:00 в связи с возможными перебоями в работе мобильной сети. В компании публикации назвали фейками, пишет издание «Подъём».
Сотрудники «Мослифта» удивились распространяемым сведениям, поскольку такого запрета в принципе быть не может, так как каждый лифт оснащён автономной связью, не требующей подключения к мобильному интернету. В случае возникновения каких-то проблем во время передвижения на лифте, необходимо связаться с диспетчером, который находится в районе расположения конкретного дома. Такого рода связь производится по другим каналам, поэтому сбоев быть не должно.
В результате жителям и гостям столицы посоветовали не придавать значения таким вбросам, а доверять только проверенной информации из официальных источников.
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В результате жителям и гостям столицы посоветовали не придавать значения таким вбросам, а доверять только проверенной информации из официальных источников.
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Анастасия Чинкова