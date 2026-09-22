Греки, питьевые и безлактозные: стало известно, что чаще выбирают петербуржцы
В 2025 году жители Петербурга в среднем потребляли 295 килограммов молока и молочных продуктов на человека. Это на 35,9 килограмма больше общероссийского показателя, сообщили в компании «Логика молока». Об этом сообщает «Петербургский Дневник».
При этом вкусы покупателей меняются: всё заметнее растет интерес к питьевым и греческим йогуртам, а также к безлактозной продукции. Спрос на питьевые йогурты в Петербурге увеличился на 29% — до 2,1 тысячи тонн. Продажи безлактозной продукции выросли примерно на столько же и достигли 1,6 тысячи тонн. Греческого йогурта стали покупать на 19% больше — объем составил 600,2 тонны.
Также немного увеличился спрос на кисломолочные напитки с пробиотическими лактобактериями — до тысячи тонн. Тенденция сохраняется и в 2026 году. За январь–август продажи молока в Петербурге выросли на 5% год к году, до 20,7 тысячи тонн. Кефира продали на 7% больше — 5,8 тысячи тонн.
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