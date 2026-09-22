Греки, питьевые и безлактозные: стало известно, что чаще выбирают петербуржцы

22 сентября 2026, 21:40

Петербуржцы стали чаще покупать питьевые и безлактозные продукты

Фото: Istock / sergeyryzhov

В 2025 году жители Петербурга в среднем потребляли 295 килограммов молока и молочных продуктов на человека. Это на 35,9 килограмма больше общероссийского показателя, сообщили в компании «Логика молока». Об этом сообщает «Петербургский Дневник».