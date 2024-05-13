Греть воду на плите: опубликован график отключения горячей воды в Московской области

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Ежегодно плановое отключение горячей воды проводятся с 1 июня по 31 августа. В Москве и Московской области вскоре также начнутся профилактические работы на котельных. Где узнать график отключений по адресам и как подготовиться к отсутствию горячей воды, расскажет редакция «Радио 1».
Когда начнется плановое отключение горячей воды в Московской области
С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных.
Почему в регионе отключают горячую воду
Ежегодно горячую воду отключают для проведения профилактических работ. Они необходимы для того, чтобы подготовить все элементы системы централизованного теплоснабжения (тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, тепловые пункты) к отопительному сезону и обеспечить их качественную работу в зимний период.
Где узнать график отключения горячей воды по своему адресу
Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Здесь же можно узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа. Для этого необходимо в адресной строке указать свой адрес проживания. Также знать отключение воды конкретно по своему адресу можно через Telegram-Бот , или e-mail-рассылку.
Как правильно подготовиться к отключению горячей воды
На время работ следует перекрывать горячую воду и пользоваться только холодной, чтобы избежать накрутки лишних кубометров.
Самый простой и эффективный метод на время отключения — это греть воду на плите. Для этого можно использовать большие кастрюли и чайники. Некоторые специально приобретают металлические тазики — это тоже будет своего рода подготовкой.
Те, для кого первый способ является слишком долгим могут до периода отключений установить в квартире водонагреватель, но агрегат занимает слишком много места. Есть несколько видов нагревателей: проточные и накопительные. В последних вода подогревается в баке, из-за чего иногда приходится ждать нужной температуры.
Для некоторых отключение горячей воды становится мотиватором для записи в спортзалы или в спа-центры, где предусмотрен душ.
Что делать, если плановое отключение уже закончилось, а горячей воды в доме все еще нет
В случае, если у Вас произошла задержка включения горячей воды, то можно обратиться по данному вопросу:
- в управляющую компанию, которая обслуживает Ваш дом
- в администрацию вашего городского округа.
Стоит отметить, что график может двигаться по усмотрению УК.
На сколько могут отключить горячую воду
Горячую воду в соответствии с действующим законодательством могут отключить не более чем на 14 календарных дней.
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