Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков

Фото: iStock/A stockphoto
Электрики-самозванцы, представляющиеся сотрудниками компании «Мосэнергосбыт», начали активно обходить квартиры в Московской области и предлагать платную замену автоматических выключателей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Афера начинается с того, что в почтовые ящики жителям кладут фальшивые уведомления о необходимости срочно заменить автоматические электронные выключатели. Затем лжеэлектрики обходят квартиры и предлагают свои услуги. При этом мошенники утверждают, что без этой замены нельзя будет поменять счётчики», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не ходят по домам, предлагая платные услуги. Кроме того, устаревшие или вышедшие из строя приборы учёта меняются бесплатно и вне зависимости от состояния автоматических выключателей.
Читайте также:
Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Лев Каштанов