Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

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Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри Евровидения из-за таинственного инцидента. Об этом информирует Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).
Какой именно поступок привел к отстранению Кляйна, в настоящее время остается неизвестным. Уточняется, что Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении певца.
По информации источника SVT, исполнитель вступил в ожесточенный спор с одним из фотографов.
Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в шведском городе Мальме. Полуфиналы транслировались 7 и 9 мая. Финальный концерт состоится в субботу, 11 мая.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
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По информации источника SVT, исполнитель вступил в ожесточенный спор с одним из фотографов.
Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в шведском городе Мальме. Полуфиналы транслировались 7 и 9 мая. Финальный концерт состоится в субботу, 11 мая.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
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Екатерина Коршунова