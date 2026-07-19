«Гриб-убийца»: Врач раскрыл неочевидную пользу лисичек
Эндокринолог Поляков: лисички разрушают яйца паразитов
В подмосковных лесах сейчас продолжается активный сбор лисичек. О полезных свойствах этих грибов, правилах их сбора и способах употребления рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что лисички обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным действием.
«В них также содержится D-манноза (два химических вещества). Эта комбинация позволяет разрушать яйца некоторых паразитов. Использование лисичек считается оптимальным среди альтернативных антипаразитарных программ», — подчеркнул Поляков.По словам врача, рыжие дары леса содержат эргостерол, который является предшественником витамина D2, и подавляют развитие патогенных дрожжей в тонком и толстом кишечнике.
При этом специалист предупредил, что не следует собирать грибы рядом с автомобильными трассами или вблизи промышленных объектов, поскольку они способны накапливать токсины. Эндокринолог советует готовить лисички по-разному, но самыми полезными являются маринованные, солёные и тушёные.