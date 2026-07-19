«Гриб-убийца»: Врач раскрыл неочевидную пользу лисичек

19 июля 2026, 18:46

Эндокринолог Поляков: лисички разрушают яйца паразитов

Фото: Istock/Anna_Shepulova

В подмосковных лесах сейчас продолжается активный сбор лисичек. О полезных свойствах этих грибов, правилах их сбора и способах употребления рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.





В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что лисички обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным действием.

«В них также содержится D-манноза (два химических вещества). Эта комбинация позволяет разрушать яйца некоторых паразитов. Использование лисичек считается оптимальным среди альтернативных антипаразитарных программ», — подчеркнул Поляков.