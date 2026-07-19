Стало известно о новом праве самозанятых на оплачиваемый больничный
Депутат Чаплин: самозанятые получили право на оплачиваемый больничный
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил правила оплаты больничных в 2026 году. По его словам, система выплат изменилась: запущен эксперимент с добровольным страхованием для самозанятых.
В беседе с RT политик пояснил, что такие граждане могут получить оплачиваемый больничный, если зарегистрируются в СФР и будут платить взносы.
«Для подключения нужно заключить договор через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или при личном визите в отделение СФР. Право на пособие наступает после полугода регулярных отчислений. Сумма ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы», — сообщил Чаплин.Депутат отметил, что сумма выплаты зависит от среднего заработка за 2024–2025 годы, стажа и длительности болезни. При стаже более восьми лет платят 100%, от пяти до восьми — 80%, до пяти — 60%. Если стаж составляет менее полугода или заработка не было, применяют МРОТ.
По словам парламентария, больничные оформляют только электронно через ЭЛН. Врач открывает листок, сведения передают в СФР и работодателю. Статус можно отслеживать на «Госуслугах». Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — СФР.