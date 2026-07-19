Стало известно о новом праве самозанятых на оплачиваемый больничный

19 июля 2026, 16:51

Депутат Чаплин: самозанятые получили право на оплачиваемый больничный

Фото: Istock/PROMT8

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил правила оплаты больничных в 2026 году. По его словам, система выплат изменилась: запущен эксперимент с добровольным страхованием для самозанятых.





В беседе с RT политик пояснил, что такие граждане могут получить оплачиваемый больничный, если зарегистрируются в СФР и будут платить взносы.

«Для подключения нужно заключить договор через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или при личном визите в отделение СФР. Право на пособие наступает после полугода регулярных отчислений. Сумма ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы», — сообщил Чаплин.