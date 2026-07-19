В Золотое кольцо России вошёл новый город
Тверь официально вошла в Золотое кольцо России
Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв опубликовал в своём канале в «Максе» официальное подтверждение: Тверь вошла в состав Золотого кольца России.
Это заявление прозвучало в ходе торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города.
«Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» — отметил глава области.В своём выступлении Королёв добавил, что новый статус города открывает дополнительные перспективы. В частности, он повлияет на рост туристической привлекательности Твери, даст импульс для развития местной экономики, позволит обновить городскую инфраструктуру и положительно скажется на качестве жизни населения.