«Грибы подумали, что наступила осень»: названы самые грибные места Подмосковья
Профессиональный грибник Тихомиров: в центре леса грибов нет
Из-за похолодания и дождей грибы в лесах Подмосковья подумали, что наступила осень. Профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал, где можно собрать много лисичек, подосиновиков и шампиньонов.
«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым берёзовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — рассказал Тихомиров в интервью Life.ru.
Он посоветовал отправиться за лисичками, которые редко бывают червивыми. Их можно найти в березняках или ельниках. Также в лесах Подмосковья сейчас много подосиновиков. Эти грибы растут под березами, уточнил специалист. При этом белые грибы надо искать под ёлками и дубами.
Тихомиров добавил, что грибной сезон может прерваться к середине июля из-за жаркой погоды и отсутствия дождей. Но пока есть возможность собрать лисички, шампиньоны и подосиновики.