«Грибы подумали, что наступила осень»: названы самые грибные места Подмосковья

26 июня 2025, 15:52

Профессиональный грибник Тихомиров: в центре леса грибов нет

Фото: iStock/PIKSEL

Из-за похолодания и дождей грибы в лесах Подмосковья подумали, что наступила осень. Профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал, где можно собрать много лисичек, подосиновиков и шампиньонов.







«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым берёзовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — рассказал Тихомиров в интервью Life.ru.