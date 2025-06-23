Врачи НИКИ детства рассказали, с какого возраста детям можно давать грибы
Дождливый июнь обещает богатый урожай грибов, однако врачи предупреждают: собирать и готовить грибы нужно с особой осторожностью — особенно если в семье есть дети.
Как рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева, перед походом в лес родителям стоит заранее объяснить ребёнку, что трогать и тем более срывать незнакомые грибы нельзя — многие из них ядовиты.
«Есть распространенное заблуждение – если на вкус гриб не горчит, значит, он съедобен. Это не так. Кроме того, не собирайте грибы возле дорог, в городе или вблизи промышленных зон. Лучше всего выезжать в экологически чистые районы», — подчеркнула директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.Оптимальный вариант — не брать ничего, в чём есть хоть малейшие сомнения.
Определить вид гриба можно с помощью мобильных приложений. После сбора грибы нужно как можно скорее обработать: промыть от грязи и земли, отварить в несколько этапов с заменой воды. Замораживать стоит только молодые грибы.
«Вводить в рацион ребёнка можно только культурные грибы, начиная с 8-10 лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт ещё недостаточно зрелый, а грибы из-за содержания клетчатки (хитина) очень трудно усваиваются и перевариваются — этот процесс может занимать до 18 часов. Кроме того, в грибах нет каких-либо уникальных полезных веществ, поэтому их обычно добавляют в пищу лишь для разнообразия», — добавила Одинаева
Кроме того, детям противопоказаны консервированные грибы: они могут стать источником опасного ботулизма. В случае любых признаков отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.