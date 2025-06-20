Миколог назвал самые грибные направления Подмосковья

20 июня 2025, 17:05

Миколог Вишневский: в стороны Звенигорода и Каширы очень много грибов

оригинал Фото: iStock/kieferpix

В Подмосковье во всю продолжается грибной сезон, и любителей посещать леса очень много. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» заявил, что сезон грибов продлится до конца июля, и про самые грибные места Московской области говорить непросто.







«Для первой летней грибной волны, насколько бы она не была мощной, есть одна характерная особенность: мозаика. То есть не бывает такого, чтобы было все и везде. В Подмосковье традиционно выделяют два более грибных направления: одно — на Запад, в сторону Звенигорода, другое — на Юг, в сторону Каширы и Приокско-террасного государственного заповедника. Вот это самые грибные места. Но и на севере можно пособирать, и на востоке — вблизи болота Мещерской низменности», — объяснил миколог.