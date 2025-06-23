Грибник дотронулся до дерева и получил удар током в Псковской области
В Псковской области грибник получил удар током в момент, когда дотронулся до дерева. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В один из дней 39-летний житель деревни Волчьи Ямы отправился в лес за грибами. Мужчина набрел на грибную поляну и так увлекся, что не заметил рядом линию ЛЭП.
Грибник задел дерево, которое стояло под проводом, и его ударило током. В результате местный житель получил ожоги правой кисти и левой стопы II степени.
Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь.
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