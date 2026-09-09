Грибник Ковязина заявила, что в Новосибирской области грибов не было

09 сентября 2026, 15:21

Фото: iStock/Eileen Kumpf

В Новосибирской области из-за холодного и дождливого мая и летней жары грибница практически выгорела, а грибной сезон в текущем году оказался довольно скудным. Такую оценку дала опытный грибник Наталья Ковязина.





В разговоре с Om1 Новосибирск она уточнила, что на сегодняшний день в лесах региона чаще всего встречаются лисички и подтопольники, именно на них она призвала обращать внимание в случае «тихой охоты». Хотя в предыдущие годы, по словам специалиста, в это время всегда было очень много различных грибов.





«Грибов не было никаких. Сейчас пошли лисички и подтопольники. А больше ничего. В начале августа после нескольких дождей в Каракане удалось собрать немного боровиков и белых, но этот урожайный период длился буквально неделю», — отметила Ковязина.