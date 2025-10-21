Гробница Тутанхамона оказалась под угрозой обрушения

21 октября 2025, 17:20

Daily Mail: гробница Тутанхамона может обрушиться из-за трещин в каменных блоках

Фото: iStock/bloodua

Гробница Тутанхамона в Египте находится под угрозой обрушения из-за трещин в каменных блоках и повышенной влажности. Об этом информирует газета Daily Mail.