Гробница Тутанхамона оказалась под угрозой обрушения
Гробница Тутанхамона в Египте находится под угрозой обрушения из-за трещин в каменных блоках и повышенной влажности. Об этом информирует газета Daily Mail.
Археологи из Каирского университета зафиксировали серьезные трещины в каменных блоках пирамиды, что может привести к обрушению гробницы. Разломы, проходящие через потолок входа и погребальные камеры, способствуют проникновению дождевой воды внутрь, что ускоряет разрушение гробницы. Кроме того, повышенная влажность создает благоприятные условия для развития грибков, которые разрушают фрески и ускоряют процесс деградации.
Специалист по сохранению архитектурного наследия Каирского университета, профессор Сайед Хемада подчеркнул, что королевские гробницы в Долине царей требуют немедленного вмешательства и тщательных научных исследований для оценки рисков и разработки методов их минимизации.
