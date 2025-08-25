В Петербурге расследуют хищения при строительстве метро
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хищения двух миллионов рублей в ходе строительства метрополитена. Об этом сообщает местный новостной портал Neva.Today.
Отмечается, что дело расследуется по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере.
По информации источников, ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры города. В пресс-службе отметили, что расследование продолжается.
Ранее, в июле, в Петербурге были осуждены учредители двух строительных компаний – ООО «Петрострой» Дмитрий Ипатов и ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрий Пономарёв. Они проходило по делу об обманутых дольщиках жилого комплекса «Ломоносовъ». Новое дело связано с проверкой финансовых нарушений в рамках других строительных проектов в городе.
