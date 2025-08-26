Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов
Россияне массово остаются без связи во время отпуска в Египте. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Туристы, посещающие египетские курорты, столкнулись с проблемой блокировки своих телефонов, несмотря на обещания властей о 90-дневном разрешении на использование российских смартфонов после въезда в страну. Уточняется, что связь пропадает даже на тех устройствах, с которыми россияне уже приезжали в Египет и пользовались местными сим-картами.
Десятки российских граждан, неоднократно отдыхавших в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, столкнулись с этой проблемой. Путешественница Мария, отдыхавшая на курортах Ближнего Востока в 2023 и 2025 годах с разными телефонами, сообщила, что оба ее устройства оказались заблокированы при третьем визите в страну. Чтобы восстановить их работу, Марии необходимо оплатить штрафы: за старый телефон — около 1,2 тысячи рублей, за новый — около 12 тысяч рублей.
В местных аэропортах отдыхающим предлагают разблокировать мобильную связь, но из-за длинных очередей туристы не успевают это сделать. Кроме того, египтяне предлагают приобрести модемы с 4G интернетом за 35 долларов (около 2,8 тысячи рублей), которые можно использовать для раздачи Wi-Fi на телефоны.
