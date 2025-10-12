Три катарских дипломата погибли в Египте перед саммитом по Газе
В египетском городе Шарм-эш-Шейх произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три дипломата из Катара. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.
Кроме того, два сотрудника дипмиссии получили травмы различной степени тяжести. Детали происшествия и обстоятельств, спровоцировавших аварию, на данный момент не разглашаются.
Примечательно, что эта новость появилась на фоне подготовки к международному саммиту в Шарм-эш-Шейхе, который запланирован на 13 октября. На встречу прибудут лидеры более 20 государств для обсуждения вопросов прекращения конфликта в секторе Газа. Саммит пройдет под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Читайте также: