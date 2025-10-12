Три катарских дипломата погибли в Египте перед саммитом по Газе

12 октября 2025, 02:07

Три катарских дипломата погибли в результате аварии в Египте

Фото: istockphoto / Bilanol

В египетском городе Шарм-эш-Шейх произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три дипломата из Катара. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.