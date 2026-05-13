Россиян предупредили об опасности переводов по номеру телефона
Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в разговоре с RT сообщил член Общественной палаты России, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт предупредил, что отправитель перевода не может быть уверен в том, кто получит деньги. Получателем может оказаться лицо, включенное в список террористов и экстремистов, или владелец счета, используемого для финансирования запрещенной деятельности. Виноградов разъяснил, что в случае обнаружения такого перевода банком или контролирующими органами, отправитель может столкнуться с проверкой.
Юрист указал, что банк имеет право заблокировать счет отправителя, если перевод был сделан на счета, связанные с подозрительными операциями, такими как обналичивание средств, транзитные операции, нелегальные казино или криптообменники. Даже если отправитель не знал об этом, сам факт перевода может быть расценен как рискованный. По словам Виноградова, возврат денег, отправленных по номеру телефона в случае ошибки или мошенничества, может быть затруднительным.
Он подчеркнул, что покупатель, оплачивающий товар переводом на карту неизвестного продавца, в случае спора должен будет самостоятельно доказать факт договоренности между сторонами. Согласно мнению юриста, сам по себе перевод не подтверждает условия сделки, если они не были заранее зафиксированы в договоре или переписке. В суде покупателю придется доказать, за что были отправлены деньги, а также подтвердить цену, сроки и условия передачи товара.
Для минимизации рисков специалист рекомендовал переводить деньги только людям, чья личность подтверждена, либо на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он добавил, что даже в таких случаях важно сохранять переписку или заключать договор.
Читайте также: