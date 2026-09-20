Грумер рассказал, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки
Осенью собаки и кошки начинают активнее терять шерсть. Это естественный процесс, но питомцу в такой период нужен особый уход. О том, как его обеспечить, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» профессиональный грумер и эксперт бренда Spets Роман Котнов.
Согласно материалу, сроки линьки животного зависят от типа его шерсти, питания и генетики. Обычно активная фаза занимает от одной до полутора недель, но может растянуться и на месяц. Вне линьки достаточно легко прочесывать питомца силиконовой щеткой 15–20 минут хотя бы раз в неделю.
При этом в разгар линьки у животных с густым подшерстком выпавшие волосы могут оставаться внутри и сбиваться. Тогда к силиконовой щетке добавляют разнозубый гребень, проходясь по небольшим участкам шерсти несколько дней подряд, а затем делая перерыв.
Брить питомца, чтобы упростить себе задачу, не стоит: шерсть регулирует температуру тела. Исключение — породы, которым стрижка нужна в силу их генетических особенностей. Если выпавшая шерсть сбивается в колтуны, лучше обратиться к грумеру. Сильное выпадение, зуд, перхоть или постоянное вылизывание могут указывать на проблемы со здоровьем — в таких случаях нужен ветеринар.
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