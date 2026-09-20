Грумер рассказал, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки

20 сентября 2026, 04:30

Грумер Котнов рассказал, как справиться с осенней линькой у домашних собак и кошек

Фото: iStock/Chameleon Pictures

Осенью собаки и кошки начинают активнее терять шерсть. Это естественный процесс, но питомцу в такой период нужен особый уход. О том, как его обеспечить, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» профессиональный грумер и эксперт бренда Spets Роман Котнов.