Премьер-министру Венгрии плеснули белым вином в лицо на фестивале

20 сентября 2026, 03:43

Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру плеснули белым вином в лицо на фестивале

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра облили вином во время поездки по стране из-за несогласия с его политикой. Об этом сообщает ТАСС.





Инцидент произошёл после визита Мадьяра в город Печ. На обратном пути в Будапешт политик остановился в Сексарде, где проходил праздник сбора винограда, и решил пообщаться с владельцами местного ресторана. В этот момент пожилой мужчина выплеснул в сторону Мадьяра белое вино. Брызги попали на лицо и рубашку политика, а нападавшего увела охрана.



«Этот «джентльмен», вероятно, был сильно раздражен тем, что всем было хорошо, а мы общались и фотографировались с сотнями людей», — объяснил Мадьяр.