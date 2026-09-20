Российских студентов предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники стали использовать новую схему обмана студентов. Они якобы предлагают молодым людям работу, а затем крадут данные банковских счетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники маскируются под работодателей. Они публикуют в соцсетях «вакансии» с гибким графиком на 2–3 часа в день — например, наборщик текста, помощник модератора карточек маркетплейсов или оператор верификации анкет. После дистанционного собеседования кандидатуру студента одобряют.
Затем жертве сообщают, что необходимо оформить корпоративную зарплатную карту по реферальной ссылке. Переход по ней ведет на фишинговый сайт: введенные личные данные и банковские реквизиты позволяют похитить деньги, а счета студентов аферисты используют в дропперских цепочках.
Эксперты советуют не передавать никому реквизиты личных банковских карт и всегда проверять юрлицо работодателя в открытых базах ФНС перед договоренностями.
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