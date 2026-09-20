Российских студентов предупредили о новой схеме мошенников

20 сентября 2026, 02:27

Мошенники маскируются под работодателей и воруют у российских студентов счета

Фото: iStock/nevodka

Мошенники стали использовать новую схему обмана студентов. Они якобы предлагают молодым людям работу, а затем крадут данные банковских счетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.