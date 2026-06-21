Футболисты сборной Германии впервые за 12 лет вышли в плей-офф чемпионата мира
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии обыграла команду Кот‑д’Ивуара со счётом 2:1. Игра прошла в Торонто, пишет «Чемпионат».
Ивуарийцы открыли счёт на 30‑й минуте усилиями Франка Кессье. В первом тайме арбитры отменили два гола немецкой команды из‑за нарушений правил. Во второй половине встречи Дениз Ундав сравнял счёт (68‑я минута), а в компенсированное время (90+4) оформил дубль и принёс Германии победу.
Благодаря этому результату немецкая сборная набрала шесть очков, возглавила группу E и гарантировала себе выход в плей‑офф чемпионата мира — впервые с 2014 года. Ранее на турнире 2018 и 2022 годов немцы не смогли преодолеть групповой этап.
Германия стала третьей командой, пробившейся в плей‑офф. До этого аналогичного результата добились сборные США и Мексики. Соперник немецкой команды в 1/16 финала определится позднее.
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