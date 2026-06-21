Футболисты сборной Германии впервые за 12 лет вышли в плей-офф чемпионата мира

21 июня 2026, 01:36

Фото: istockphoto/fotojog

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии обыграла команду Кот‑д’Ивуара со счётом 2:1. Игра прошла в Торонто, пишет «Чемпионат».