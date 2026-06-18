«В данном случае окупается»: Bearwolf раскрыла, окупаются ли её концерты

18 июня 2026, 15:47

Певица Bearwolf рассказала о расходах на свои шоу

Bearwolf (Фото: Instagram* / @valeriya_bearwolf)

Bearwolf рассказала, как устроена финансовая сторона её концертных выступлений. По словам артистки, она предпочитает создавать полноценные шоу с декорациями и продуманной визуальной частью, а не ограничиваться минималистичным форматом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица отметила, что с ростом популярности у неё появилась возможность расширять команду, делегировать часть задач и реализовывать более масштабные творческие идеи. Вместе с этим увеличиваются и расходы на подготовку выступлений — от сценического оформления до костюмов и технического обеспечения.





«Я и так много всегда работала, сейчас я тоже много работаю, но уже понимаю, какие люди мне нужны в команду, что можно делегировать, на кого-то все это перенаправить. Масштабируемся, растем, целей больше, декораций больше — они дороже, можно свои хотелки реализовывать, создавать что-то красивое и интересное. Я не люблю, когда на голую сцену выходят. Мне нравится, когда все красиво. Когда квартиру покупаешь: кому-то пофиг, он покупает уже в определенном виде, а мне — не пофиг, я буду там строить замки из песка. В данном случае (шоу) окупается», — рассказала певица на своём сольном концерте в рамках «VK Музыка ЛЕТОМ».