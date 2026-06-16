В Звенигороде пройдет концерт старинной французской музыки
19 июня Звенигородский государственный музей-заповедник примет концертную программу «Музыка королевского двора», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости вечера познакомятся со звучанием редких исторических инструментов — виолы да гамбы и клавесина. В XVII–XVIII веках эти инструменты считались символами аристократической культуры и занимали особое место в музыкальной жизни европейских монарших дворов.
Музыканты представят программу, посвященную французской барочной музыке, а также расскажут слушателям об особенностях и истории своих инструментов. Основу концерта составят произведения французского композитора XVII века Марена Маре — выдающегося исполнителя на виоле да гамбе, которого современники называли «ангелом виолы».
Кроме того, в программу вошли сочинения Демаши, Жана-Батиста Форкре, Антуана Форкре и других представителей французского барокко. Перед зрителями выступят лауреат международных конкурсов, виолончелистка Ангелина Николовски и кандидат искусствоведения, доцент Московского педагогического государственного университета, клавесинистка Ольга Белецкая.
Концерт начнется в 19:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности о мероприятии и информацию о билетах можно найти на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.
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